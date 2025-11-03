Ora tocca a Commisso, il CorFio: "Farsa viola, squadra che non esiste. Rocco indichi la via"

"Un baratro di cui non si riesce a vedere la fine". Il Corriere Fiorentino definisce così la situazione attuale in casa Fiorentina, un'altra volta sconfitta e contestata fuori dal Franchi dopo il ko col Lecce. Adesso viene il momento delle verità, come sottolinea il quotidiano locale con la firma di Ernesto Poesio: "La Fiorentina di Rocco Commisso, Stefano Pioli, Alessandro Ferrari e (fino a sabato) Daniele Pradè continua a precipitare senza paracadute e, francamente, al momento non si vede proprio chi degli attuali attori di questa farsa possa invertire una caduta libera che ha pochi eguali nella storia viola. La sconfitta contro il Lecce non è solo la quarta in casa su cinque partite giocate, ma anche lo specchio di una squadra che sostanzialmente non esiste. Una prestazione, l’ennesima, tra l’imbarazzante e l’irritante".

Prosegue poi l'analisi del giornale fiorentino: "Una società ridotta sempre più all’osso quasi fossimo nei dieci piccoli indiani di Agatha Christie e che alla vigilia della delicata gara di ieri è rimasta priva del direttore sportivo. [...] Per questo solo Rocco Commisso può indicare la rotta. Lo deve fare all’interno della società, ma anche alla città con cui serve la massima chiarezza. Serve spiegare cosa sta succedendo e cosa è successo dallo scorso giugno a oggi. Dalle dimissioni improvvise di Palladino che hanno lasciato un solco che la società (per orgoglio o forse ripicca) ha sottovalutato, fino alla disastrosa situazione attuale. Ma serve anche spiegare quale futuro la proprietà si immagina per questa società e per questa squadra".