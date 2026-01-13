Open Var, l'analisi di Lazio-Fiorentina: "Gila-Pongracic era da rigore. Gudmundsson..."

Nel corso della puntata odierna di "Open Var", sui canali Dazn, sono stati affrontati gli episodi arbitrali più discussi dello scorso turno infrasettimanale, quello di Lazio-Fiorentina. E a proposito della gara dell'Olimpico, è stata data dall'ex fischietto e attuale responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, Andrea De Marco, questa lettura in merito alla trattenuta di Pongracic su Gila del primo tempo, sulla quale i biancocelesti lamentavano un calcio di rigore: "In questo caso avremmo preferito una on field review, la trattenuta era punibile con il calcio di rigore".

Decisione opposta invece sull'episodio che ha portato alla revisione VAR sul contatto tra Gila e Gudmundsson che ha poi portato all'assegnazione del calcio di rigore alla Fiorentina a pochi minuti dalla fine dalla gara, poi trasformato dallo stesso numero 10 islandese: "In questo caso avremmo preferito che rimanesse una decisione di campo, il contatto non è tale per richiamare Sozza al monitor".