Oggi Palladino proverà Beltran punta, ma a Celje toccherà ancora a Kean

Giovedì contro il Celje in Conference League toccherà ancora a Moise Kean. È la previsione del Corriere dello Sport che sottolinea come visto l'ormai annoso problema dell'assenza di un'alternativa, in Slovenia toccherà ancora all'attaccante capace di fare 22 gol in 36 partite stagionali. Il "rischio" è quello di spremere l'attaccante classe 2000 che contro il Milan è rimasto in campo tutta la partita senza risparmiarsi. Anche perché poi domenica c'è il Parma.

Per pensiero e atteggiamento il tris in una settimana non è un problema per Kean, ma la questione rimane ed è oggetto di valutazione da parte del tecnico campano di concerto con staff e preparatori. La certezza si avrà solo dopo l'allenamento odierno in cui Palladino proverà Beltran centravanti e Gudmundsson dietro di lui. Però in ballo in Slovenia c'è la semifinale e allora, salvo sorprese, toccherà di nuovo a Moise Kean.