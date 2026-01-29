Avanza Disasi. Tuttosport: "Al lavoro per il sì entro domani"
Questa mattina Tuttosport si occupa delle mosse di mercato della Fiorentina in difesa. La retroguardia necessita di rinforzi dopo gli addii di Pablo Marì (Al-Hilal) e Viti (Sampdoria). Ha avuto un’accelerata la trattativa per Axel Disasi, 27 anni, in uscita dal Chelsea: il francese piace pure al West Ham ma i viola stanno spingendo per ottenere il sì del giocatore e definire entro domani il prestito. Restano sul taccuino, in alternativa, Radu Dragusin del Tottenham (corteggiato da veri club inglesi e italiani) e Diogo Leite in scadenza con l’Union Berlino.
