Avanza Disasi. Tuttosport: "Al lavoro per il sì entro domani"

Avanza Disasi. Tuttosport: "Al lavoro per il sì entro domani"
Oggi alle 09:48
di Redazione FV

Questa mattina Tuttosport si occupa delle mosse di mercato della Fiorentina in difesa. La retroguardia necessita di rinforzi dopo gli addii di Pablo Marì (Al-Hilal) e Viti (Sampdoria). Ha avuto un’accelerata la trattativa per Axel Disasi, 27 anni, in uscita dal Chelsea: il francese piace pure al West Ham ma i viola stanno spingendo per ottenere il sì del giocatore e definire entro domani il prestito. Restano sul taccuino, in alternativa, Radu Dragusin del Tottenham (corteggiato da veri club inglesi e italiani) e Diogo Leite in scadenza con l’Union Berlino. 