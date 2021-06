NAZIONE, Guedes apre a Firenze. Gonzalez...

Profili alti, altissimi.Da Sergio Oliveira (Porto) a Nicolas Gonzalez (Stoccarda) passando anche per Guedes (Valencia), le grandi manovre della Fiorentina stanno entrando nella fase tecnica più delicata. Per Gonzalo Guedes i milioni in ballo sono una ventina. Ma il Valencia, obiettivamente, pare meno ’esoso’ del Porto. E soprattutto Guedes è più giovane di Oliveira (24 anni contro i 29 del giocatore del Porto). La trattativa per l’esterno potrebbe entrare in una fase calda in tempi brevissimi. Nicolas Gonzalez. Le mosse sull’argentino dello Stoccarda vanno di pari passo con la situazione di Guedes. La Fiorentina ha bussato davvero alle porte del club tedesco (nell’attesa della risposta del Valencia per il portoghese) e lo ha fatto portando dietro una valigetta con 20 milioni di euro. A riportarlo è La Nazione.