NARDELLA, Stadio, si va veloci: Franchi e rugby...

“Ho già detto che in parallelo al lavoro che si sta facendo col nuovo stadio c'è un gruppo di lavoro presieduto dall'assessore Guccione che studia già da ora tutte le forme di valorizzazione dello stadio Franchi sotto il profilo dello sport e del tempo libero”. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella parlando del futuro dello stadio ‘Franchi’ a Firenze una volta che sarà costruito da parte della Fiorentina un nuovo impianto calcistico in città. “Il rugby sarà sicuramente protagonista di questa nuova vita del ‘Franchi’, senza togliere nulla al quartiere perché il ‘Franchi’ dovrà continuare a essere un luogo di vitalità-ha proseguito Dario Nardella-. Quello che toglieremo al quartiere sono tutti i disagi e fastidi legati alle grandi partite, al traffico, al caos la sera, ai parcheggi che non si trovano. Quello che rimarrà è uno stadio punto di riferimento per tante attività sportive e ludiche”. E a chi gli ha domandato se a suo avviso quattro anni, come lui ha annunciato che verrà realizzato, siano un po' pochi per erigere un nuovo stadio a Firenze, Dario Nardella ha replicato:”E' la prima volta che mi viene contestato che stiamo andando troppo veloci, prima ero abituato al fatto che andavo troppo lento. Prima mi dicevano che le tramvie non le avremmo mai fatte: abbiamo fatto due linee di tramvia in quattro anni. Credo di aver dimostrato che quando ci prendiamo un impegno quasi sempre riusciamo a portarlo in porto, soprattutto per le cose più sfidanti. Lo abbiamo fatto nello scorso mandato, non vedo perché non dovremmo crederci sullo stadio”. Lo riferisce l'agenzia di stampa Italpress.