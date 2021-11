NARDELLA, Come è andata la questione Mercafir

Dario Nardella, Sindaco di Firenze, ha parlato così dall’evento del Quartiere 2: “Mi ricordo benissimo la questione dello stadio. La Mercafir non ce la siamo inventata, era l’obiettivo della Fiorentina di Della Valle. Questa cosa non va dimenticata. Dopo la società è stata venduta a Commisso e allora abbiamo spiegato a Rocco il progetto Mercafir. Quest’ultimo ci ha confermato che voleva andare avanti. Noi non abbiamo mai detto che avremmo fatto lo stadio alla Mercafir e che avremmo abbandonato lo stadio Artemio Franchi. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di garantire frequentazione e utilizzo della struttura. Abbiamo contattato il rugby, agenzie di spettacolo ecc. ovviamente tutto questo non poteva compensare l’assenza della Fiorentina e della gente che portava allo stadio. La nostra paura, ed il motivo per cui non è stato fatto nulla, era che il Franchi fosse abbondato. Poi dopo il bando alla Mercafir è andato deserto. Commisso ha detto che voleva distruggere praticamente tutto lo stadio Franchi e il governo italiano non lo ha permesso. Infine i soldi del recovery fund abbiamo deciso di investirli sullo stadio”.