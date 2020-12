NARDELLA, Archistar, ma dov'eravate per Italia '90?

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato dei principali temi d’attualità per ciò che riguarda il tema Covid, lo stadio e la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Sarà un Natale molto particolare ma più ci avviciniamo al 25 dicembre e i dati miglioreranno, per ciò che riguarda il Coronavirus. Firenze sta reagendo bene a questo periodo impegnativo. La Fiorentina? Non pensiamo alla retrocessione… questo 2020 va dimenticato da tutti i punti di vista: speriamo di recuperare nelle ultime quattro gare la brutta classifica di ora. Io penso che il problema abbia un problema di testa perché la squadra non era partita con l’obiettivo di salvarsi: ora l’aspetto agonistico viene dopo quello mentale. Lo stadio e le parole dei tanti Archistar? Tutto quello che succede a Firenze finisce sempre all’attenzione di tutto il mondo: per Italia ’90, quando il Franchi fu trasfigurato in peggio, non c’è stata tutta questa mobilitazione. Adesso stiamo tutti aspettando un verdetto perché il parere del Ministero è importantissimo, visto che questa nuova norma rende più facili le ristrutturazioni. Ora tutti devono abbassare i toni".