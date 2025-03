Napoli-Fiorentina, per il Corriere dello Sport è dominio azzurro

Il Corriere dello Sport analizza Napoli-Fiorentina esaltando la prova degli azzurri: la squadra di Conte domina, crea tantissimo, ma fatica a concretizzare e spesso si ritrova a soffrire fino all’ultimo. I numeri parlano chiaro: 11 tiri nello specchio su 19 tentativi e solo 2 gol, mentre la Viola, con 7 tiri totali, ha trovato la rete una volta. Un equilibrio fragile, ma la solidità difensiva ha evitato una rimonta immeritata.

Il Corriere sottolinea il dominio del Napoli, soprattutto nella prima frazione: sia Conte che Palladino scelgono il 3-5-2; il tecnico del Napoli conferma Gilmour e Lobotka, mentre quello della Fiorentina rilancia Gudmundsson dopo sette partite e gestisce il turnover. Il primo tempo, però, è un monologo azzurro: il Napoli domina in entrambe le fasi, soffoca gli avversari con un pressing asfissiante, mentre la Viola resta passiva e pericolosa solo una volta, con un colpo di testa alto di Kean su assist di Fagioli (32’). Gli uomini di Conte creano occasioni in serie, orchestrati dai due registi, spinti dalle incursioni sugli esterni e dalla fisicità di McTominay e Lukaku in area. Alla fine il possesso è del 60% per i padroni di casa che creano tanto e sprecano altrettanto.