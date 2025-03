Napoli-Fiorentina, il gioco si fa duro: questa l'apertura del Corriere Fiorentino

vedi letture

La Fiorentina per un pomeriggio non dovrà pensare al Panathinaikos. Oggi, calcio d'inizio alle ore 15:00, al Maradona i gigliati affronteranno il Napoli di Antonio Conte per dare continuità alla vittoria contro il Lecce in campionato e per dimenticare quanto successo ad Atene. Tornare subito in campo, senza troppo tempo per rimuginare, dopo la batosta subita in Grecia potrebbe essere la soluzione migliore. Contro i partenopei la Fiorentina dovrà dimostrare ancora una volta di essere brava a chiudersi e sfruttare in ripartenza gli spazi lasciati dagli avversari. Come riportato dal Corriere Fiorentino, due buone notizie arrivano dal Viola Park. Palladino ha ritrovato in forma Adli e Pongracic, il primo da tempo fuori il secondo out per una botta giovedì in Conference League, anche se i due probabilmente partiranno entrambi dalla panchina.

Palladino dovrebbe affidarsi di nuovo al 3-5-2 con, davanti a De Gea che in attesa delle scelte di giovedì si riprenderà il posto da titolare tra i pali gigliati, Pablo Marì al centro della difesa affiancato da Ranieri a sinistra e Comuzzo, favorito su Pongracic, a destra. In mediana, vista la squalifica di Mandragora, dovrebbero esserci Fagioli, Cataldi e Ndour, con Gosens e Dodo sulle corsie esterne. Squalificato Zaniolo e non ancora al megkio Gudmundsson, la coppia offensiva sarà formata da Kean e Beltran.