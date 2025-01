Napoli-Comuzzo, manca pochissimo. Per la Gazzetta oggi si può chiudere

vedi letture

Il Napoli vira deciso su Pietro Comuzzo. Tant'è che la Gazzetta dello Sport dedica un'intera pagina - e un titolo più che deciso, "Tutto su Comuzzo"- al centrale della Fiorentina. Il ds Manna ha individuato proprio il classe 2005 come rinforzo per l'immediato. Ieri, scrive la rosea, il Napoli ha mosso passi importantissimi per arrivare a chiudere l'acquisto del diciannovenne.

I partenopei seguivano da tempo Comuzzo, con contatti con gli agenti e primi sondaggi con la Fiorentina. La prima offerta - 20 milioni - era stata rispedita al mittente. Poi c'è stato il secondo approccio ieri a Milano, con Manna che è andato all in: offerta da 30 milioni per l'acquisto definitivo. Offerta che al momento non basta, visto che la richiesta della Fiorentina è di 35 milioni. La proposta del Napoli è 5 milioni per il prestito fino al 2026 con un obbligo di riscatto a 20 milioni a cui aggiungere altri 5 di bonus. La sensazione è che con un rilancio di 5 si possa chiudere, a meno che Commisso non si metta di mezzo per far saltare tutto, anche se i rapporti tra i due club sono ottimi.

Ieri, scrive la Gazzetta, si è discusso anche del possibile contratto di Comuzzo: accordo fino al 2030 (con opzione per un ulteriore anno) a 2,5 milioni netti, un contratto già da big. Con lui, Meret, Di Lorenzo e Buongiorno, Conte avrebbe un Napoli più azzurro, nel senso Nazionale. La strada - e l'operazione - sembra tracciata, con possibile chiusura in giornata.