MPASINKATU A RFV, Folorunsho "tuttocampista". Chiesa? Sempre

FirenzeViola.it

Il dirigente sportivo ed opinionista di Radio Firenzeviola, Malù Mpasinkatu, è intervenuto a "Palla al centro" per parlare del mercato viola, a partire dal possibile arrivo di Folorunsho: "Uno come Folorunsho per le sue caratteristiche non c'è nel centrocampo viola - spiega - forte fisicamente, che grinta e qualità tecniche, porterà polmoni e aggressività che serve in certe partite perché i duelli si vincono a centrocampo ed avrà motivazioni visto che dopo Verona pensava di trovare più spazio. Non è un ripiego ma alla Fiorentina può far sentire tutto il suo peso".

Può fare Bove? "E' uno bravo negli inserimenti, ha gol nelle gambe, è un tuttocampista moderno"

Scambio Koulibaly-Kayode può andare in porto? "Kayode deve andare a giocare, non gioca perché davanti ha un nazionale brasiliano come Dodo. Koulibaly l'ho visto anche sabato in Parma-Monza sabato scorso ed ha il suo perché. Dopo aver fatto vedere le sue qualità con Pecchia, nelle mani di Palladino non può che crescere".

Approvi il cambio Quarta-Pablo Mari? "Gli argentini non sono insensibili al richiamo della loro terra, dire no non è facile. Qualora dovesse partire Palladino vuole andare su un giocare d'esperienza e che lui conosce bene, è mancino centrale che sa importare il gioco dal basso".

Come vedrebbe il ritorno di Chiesa in viola? "Lo riprenderei subito. Se un giocatore importante sta attraversando un momento no, io non lo abbandono e magari torna con l'orgoglio, è uno che spacca le partite sempre. Da quello che mi risulta sta entrando in condizione ma il Liverpool va alla grande. Ma all'estero i due giocatori più ambiti all'estero erano Barella e Chiesa, purtroppo quest'ultimo è meno in condizione ma se sta bene ed è motivato Chiesa lo vorrei sempre".