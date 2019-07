MONTELLA, Soddisfatto fino al 60'. Sui singoli...

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha così parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta nella International Champions Cup contro l'Arsenal: "Sono soddisfatto di come abbiamo tenuto il campo nei primi 60 minuti, soprattutto il primo tempo abbiamo fatto molto bene. Siamo stati sempre molto alti con la difesa ed abbiamo interpretato i principi di gioco che proviamo in allenamento o quantomeno provato a farlo. Il 3-0 è troppo severo e sono dispiaciuto anche per il modo in cui è maturato il 2-0. Il direttore Pradè ha chiesto pazienza sul mercato, stiamo lavorando, ma lui ha già fatto una conferenza nella quale ha detto tutto ciò che c'era da dire: per noi adesso è una fase di work in progress. Sui singoli preferisco non soffermarmi anche se so benissimo che ci sono giovani di valore".