MERCATO, Oggi incontro per Igor. Chiesto Paquetà

Sportitalia fornisce nuovi dettagli sui movimenti di mercato della Fiorentina, che continua a trattare con l'Hellas Verona per arrivare, il prossimo giugno, su Sofyan Amrabat. Ma non solo il futuro, perché per il presente sarebbe stato richiesto al Milan un talento quale Lucas Paqueta, attualmente chiuso nella sua esperienza in rossonero. Per la difesa, poi, è in programma un appuntamento alle ore 18 con la SPAL, con cui i viola tratteranno Igor.