MERCATO, La dirigenza ascolterà Italiano ma...

Amichevoli come quella di oggi contro il Levico e domani col Verona serviranno per capire su chi fare affidamento per la prossima stagione e chi provare a piazzare altrove. Come scrive il Corriere dello Sport, tutti avranno spazio e la possibilità di mettersi in mostra, ogni reparto sarà sotto osservazione. Quello che manca arriverà dal mercato: Joe Barone e Daniele Pradè ascolteranno Italiano e, per quanto possibile, proveranno ad accontentarlo. Ma senza rivoluzioni.