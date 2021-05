MEDIASET, Calhanoglu: anche idea viola ma...

Il giocatore del Milan Hakan Calhanoglu non ha ancora scelto il suo futuro. E Sportmediaset riporta a più riprese- sul tg sportivo e sul sito - diverse opportunità, dalla serie A-una della quali porta anche alla Fiorentina- al Qatar. Andiamo con ordine, il Milan gli aveva proposto un rinnovo a 4.5 mln ma il giocatore turco potrebbe ascoltare le sirene qariote per guadagnare di più. Se il giocatore dovesse fare la scelta di restare in un campionato più competitivo come quello italiano avrebbe l'Inter (pista più concreta) e la Juve (con i tanti cambiamenti è tutto in stand-by) come principali estimatori, come anche la Fiorentina. Qui più che altro lo stima Rino Gattuso con cui ha mantenuto un ottimo rapporto come aveva sottolineato il giocatore stesso, parlando in termini lusinghieri del tecnico che potrebbe dunque fare un tentativo. Lo avrebbe voluto portare con sé già al Napoli infatti ma stavolta è dura visto che Commisso non potrebbe accettare i 5 milioni di euro richiesti per l'ingaggio.