MEDIANA, Praet e Torreira: serve l'ok di Rocco

La Nazione si concentra anche sul mercato in entrata a centrocampo. La Fiorentina sembra intenzionata a inserire almeno un volto nuovo nel reparto. Si pensa a Radja Nainggolan, ma prima bisognerà capire cosa intenderà fare l'Inter, che analizzerà ogni tipo di offerta. Prima di arrivare a un possibile prestito del belga, dinque, ne passerà di tempo. Intanto Pradè continua a sondare il terreno per due sue pallini fissi: Praet e Torreira. Per arrivare a questi due giocatori, la Fiorentina dovrà sedersi al tavolo con la prospettiva di mettere a bilancio, a fine stagione, degli investimenti piuttosto onerosi. Di fatto, serve il via libera di Commisso prima di aprire qualsiasi trattativa.