MAYORAL, Due modi per averlo in prestito 18 mesi

Andato ieri a segno in uno dei rarissimi spazi che gli ha concesso Mourinho in questa stagione, Borja Mayoral è l'obiettivo primario della Fiorentina come vice-Vlahovic per il mercato di gennaio. L'attaccante spagnolo classe '97 ha manifestato al suo entourage la volontà di lasciare la Capitale e, ottenute le rassicurazioni sul fatto che non sarà un Roma-bis, ha voglia di abbracciare il progetto guidato da Vincenzo Italiano.

Lo stato delle discussioni è avanzato e, trovata un'intesa di massima con il giocatore e chi lo rappresenta, c'è ora da muoversi con il Real Madrid. Il prestito di Mayoral ai giallorossi era con diritto di riscatto (all'incirca di 20 milioni di euro) e fino al giugno prossimo: una delle ipotesi prioritarie era di un approdo a Firenze per 6 mesi "in sostituzione" del precedente accordo, mantenendo l'opzione. Sta però prendendo piede anche l'idea, già comunque avanzata a suo tempo, di un'estensione del prestito per un'altra stagione. Con un problema, però: nel giugno 2023 scade anche il suo contratto.

Così stando le cose, un semplice prestito con diritto di riscatto non è operabile: perché possa succedere, perciò, dovrebbe realizzarsi almeno una tra due opzioni. La prima è, sul modello di quanto fatto da Chiesa prima di lasciare Firenze, per prendere un esempio vicino, un prolungamento di almeno un altro anno dell'attuale contratto con il Real Madrid. La seconda, invece, riguarda la formula dell'affare: al posto del diritto di riscatto dovrebbe esserci un obbligo, o tutt'al più il prestito dovrebbe essere secco perché l'accordo di trasferimento temporaneo possa arrivare fino al 2023.