MAYORAL, Concorrenza da Spagna e Bundesliga

Tra i profili individuati per un acquisto invernale nell'attacco della Fiorentina sta avanzando con grande forza il nome di Borja Mayoral. L'attaccante in prestito alla Roma dal Real Madrid non sta trovando spazio con Mourinho e nei suoi confronti i viola stanno tessendo la tela per arrivarci nel prossimo mercato.

Per quanto Pradè e Barone possano vantare una corsia di preferenza con l'entourage dell'attaccante, ma anche con il club della capiale spagnola da cui in estate è arrivato pure Odriozola, non sono i soli ad averci messo gli occhi sopra: secondo quanto raccolto da FV, infatti, sulle tracce della prima punta classe '97 ci sono anche interessamenti da squadre della sua Spagna e della Bundesliga.