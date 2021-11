PIÙ CHE UN OBIETTIVO: CORSIA PREFERENZIALE PER MAYORAL

L'assenza del campionato e la necessità della Fiorentina di rinforzare il reparto dei propri centravanti alla luce del tourbillon di avvenimenti intorno alla figura di Dusan Vlahovic fa sì che ci sia un proliferare di candidati e identikit per l'attacco viola. A prescindere dal futuro del serbo, però, c'è il bisogno di cautelarsi con l'aggiunta di una punta, anche perché l'attuale alternativa si chiama Kokorin e ha collezionato appena 27 minuti in questa stagione. Chi ne ha sommati poco più, 100 per la precisione, è Borja Mayoral: ai margini del progetto Roma di Mourinho, secondo quanto abbiamo raccolto è qualcosa di più che il semplice obiettivo numero uno. C'è in corso una trattativa, con la prospettiva Fiorentina favorita da una corsia preferenziale.

Reduce dai 17 gol della passata stagione, lo spagnolo non può essere soddisfatto dello scarsissimo impiego trovato sotto la guida del nuovo allenatore e sta pensando seriamente di cambiare aria. Già a gennaio. Il suo entourage, che ha ricevuto mandato da parte sua di guardarsi attorno, ribadisce che l'accordo parla chiaro e che fino a giugno Mayoral sarà della Roma, ma non sarebbe la prima volta che una squadra (in questo caso il Real Madrid) interrompe un prestito per poi farne subito uno nuovo. Conoscendo poi i trascorsi dell'agenzia che lo segue, la stessa di Borja Valero, oltre ai rapporti buoni coi Blancos, ecco che la corsia di preferenza citata poco fa diventa reale.

Le parti sono già al lavoro per intavolare al meglio il tutto: secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Borja Mayoral potrebbe approdare a Firenze in prestito oneroso con diritto di riscatto, da valutare se per 6 o per 18 mesi (in quest'ultimo caso, più complesso, dovrebbe prima rinnovare). Un mese abbondante prima del via agli affari, la Fiorentina prova a giocare d'anticipo sul mercato. Per scelta, ma soprattutto necessità.