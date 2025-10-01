Martinelli verso la panchina, La Nazione: "Momento troppo delicato"

La Nazione dedica un focus a Tommaso Martinelli, promosso quest’anno come vice De Gea con la garanzia di accumulare minuti nelle coppe per crescere gradualmente. In una situazione normale la scelta sarebbe stata chiara, ma il pessimo avvio di campionato e la vicinanza della sfida con la Roma hanno complicato i piani - si legge - La vicenda richiama l’episodio storico che nel 1977 vide Carlo Mazzone preferire l’esperto Carmignani al giovane Giovanni Galli in Coppa Uefa dato il momento critico della stagione. 