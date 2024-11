MARCHETTI A RFV, De Gea? Viola non hanno rischiato

Federico Marchetti, ex portiere del Genoa, dove ha condiviso lo spogliatoio anche con Albert Gudmundsson, ha parlato così della Fiorentina in diretta su Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento".

Che stagione sta facendo De Gea?

"Come rendimento, è quello che sta esprimendo al meglio il suo repertorio. Poi è agevolato dal fatto che la squadra vince. Rispetto all'anno fermo, non è un portiere di 39-40 anni, se sei allenato è poca roba. Bastava riprendere confidenza col campo per tornare ai livelli a cui ci aveva abituato. Veniva da stagioni di Manchester United, non hanno rischiato nulla andando su De Gea. Viene da chiedersi perché nessuno l'ha preso prima".

La stupisce il lancio su Kean nel 3-0 al Verona?

"In questo tipo di azione, un altro portiere tira la palla in modo più conservativo. Invece De Gea legge il gioco e ha un gran piede, mette a tu per tu l'attaccante. Ha fatto vedere che sa fare anche questo. Io lo sapevo perché glielo avevo visto fare a Manchester, ora lo fa anche in Italia dove la tattica è più predominante. In poche settimane si è ambientato e sta dando una grande mano alla Fiorentina seconda in classifica".

Che campionato sta vedendo?

"Ancora è presto per dare valutazioni. Non mi aspettavo un Milan così in basso e una Roma così fuori dalla lotta ai vertici, queste sono le sorprese. Ora le squadre che sono lassù devono essere brave a lottare con le altre, ma credo che al vertice se la giocheranno Inter, Napoli e Atalanta".

Ha giocato con Gudmundsson. Che apporto può dare a questa squadra?

"Sarà un valore aggiunto. Ora è condizionato anche dalla problematica extra-campo, gli infortuni avuti sono stati anche per questa poca tranquillità dell'ultimo periodo. Ma nell'ultimo mese ha fatto vedere qualcosa di importante e farà comodo alla Fiorentina, anche a gara in corso".

Ascolta il podcast per l'intervista intera!