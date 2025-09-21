FirenzeViola
Mandragora-Fiorentina, nuovi contatti positivi per il rinnovo: il punto
FirenzeViola.it
Nuovi contatti tra l'entourage di Rolando Mandragora e la Fiorentina per trovare la quadra per il rinnovo del centrocampista che oggi scenderà in campo contro il Como. Come raccontato da Niccolò Ceccarini a Radio Firenzeviola, anche stavolta i contatti sono stati positivi e siamo sempre più vicini alla firma sul rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2026 con opzione di un altro anno in caso di raggiungimento delle 25 presenze stagionali. Si va verso l'accordo per il rinnovo fino al 2028 e l'incontro decisivo dovrebbe arrivare la prossima settimana.
C'è l'ipotesi 4-4-2: Pioli può schierarlo già oggi con Fazzini e Lamptey esterni di centrocampo
