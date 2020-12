MALAGÒ, Stadio nuovo? Io sto con Commisso

Giovanni Malagò, Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino, presidenti di Coni, Federcalcio e Lega Serie A, hanno inviato una lettera indirizzata al premier Conte e ai ministri Gualtieri (Economia), Spadafora (Sport) e Franceschini (Beni culturali). Il mondo dello sport ed il calcio in particolare chiede aiuto, ma non si tratta di soldi o sgravi fiscali. Nella lettera si chiede un contributo concreto per snellire la burocrazia che blocca la realizzazione di nuovi stadi o la ristrutturazione dei vecchi. Un’entrata in scena fortemente voluta dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso già da un anno. "Sono con la Fiorentina. Firenze deve avere uno stadio moderno, efficiente e funzionale" ha commentato Malagò. A riportarlo è La Nazione.