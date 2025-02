"Loro comaschi, noi quasi in coma". La Nazione su Fiorentina-Como 0-2

vedi letture

La Nazione non ci va giù leggera stamani con la Fiorentina che prende due schiaffoni dal Como e si ritrova improvvisamente smarrita dopo i passi avanti delle ultime gare. "Loro comaschi, noi quasi in coma" scrive il quotidiano secondo cui "no Kean, no party". Con Zaniolo al posto di Moise viene asfaltata da un Como in grande spolvero che manda in rete i gioiellini Diao e Nico Paz.

Da salvare per la Fiorentina di Palladino restano solo i primi minuti di gioco con le occasioni per Zaniolo e Gosens, poi la Fiorentina sparisce e il pranzo di ieri diventa indigeribile per una squadra senza idee e senza trame di gioco. Lo 0-2 ridimensiona classifica e ambizioni: la Fiorentina senza Kean è una squadra che si smarrisce e deve rimettere nello zaino i propri sogni di classifica. Finisce con i fischi del Franchi che accompagnano Palladino e la squadra fuori dal campo: così l'Europa rischia di diventare una chimera.