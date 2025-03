Le pagelle di Napoli-Fiorentina, il peggiore: Dodo-Parisi, fasce senza benzina

vedi letture

Sfogliando i quotidiani in edicola oggi, poche sufficienze tra le fila viola. Napoli-Fiorentina è stata una partita in cui in pochi, nella squadra di Raffaele Palladino, si sono salvati. Tanti voti bassi invece, a cominciare da quelli dei due cursori di fascia, Dodo da una parte e Fabiano Parisi dall'altra. Per il Corriere dello Sport, ad esempio, il brasiliano è da 5: faccia a faccia con Spinazzola, nel primo tempo non affonda mai e anzi subisce tanto. Un pizzico meglio nella ripresa, ma è stanco e si vede. Su Parisi invece, la Gazzetta scrive: Sono tanti i viola in zona“peggiore”. Parisi è il primo cambio perché a sinistra ha una sola iniziativa in un’ora. Il resto è solo subire. Ecco le loro pagelle

Dodo - i voti

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

La Nazione: 4,5

Corriere Fiorentino: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5

FirenzeViola.it: 5

Parisi, i voti

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

La Nazione: 5

Corriere Fiorentino: 5

Tuttomercatoweb.com: 5,5

FirenzeViola.it: 5