"La speranza della Fiorentina ha un nome e un cognome". Il commento di Calabrese
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Giuseppe Calabrese su Repubblica dà ragione ai tifosi che non festeggiano e si aggrappa a Paratici: "Una speranza che ha un nome e un cognome, Fabio Paratici. La speranza, appunto, è che sia stato ingaggiato per costruire un nuovo ciclo, ambizioso come lo era questo prima di naufragare. Non sappiamo che intenzioni abbia davvero Giuseppe Commisso, per il momento possiamo solo prendere per buono il suo impegno a proseguire il lavoro del padre, tanto la riprova arriva presto, già con il nuovo allenatore. Lì si capirà molto delle intenzioni della società e del ruolo di Paratici".
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