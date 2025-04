La rassicurazione della Lega Calcio e i motivi della rabbia della Fiorentina

L'edizione di Firenze di Repubblica spiega cosa è accaduto ieri alla Fiorentina a Cagliari. Il quotidiano sottolinea come attorno all'ora di pranzo tutta la carovana viola avesse lasciato l'hotel per dirigersi verso l'aeroporto visto che i viola avevano avuto rassicurazioni dalla Lega Calcio sul fatto che la gara non sarebbe stata recuperata questa settimana.

Ma all'ultimo secondo, proprio quando tutti erano già sulla pista pronti per il decollo, arriva l’ufficialità: la gara col Cagliari, così come tutte le altre rinviate a Pasquetta, si giocherà domani (ore 18.30). Contrordine. Tutti scendono dall’aereo e tornano sul pullman che li riporta in città, mentre Commisso e i dirigenti sono rientrati a Firenze. L’irritazione da parte del club viola è evidente. Una mancanza di rispetto che viene imputata alla Lega. Dal club viola assicurano "l’assoluto rispetto delle regole e delle decisioni" ma trapelano rabbia e contrarietà per un comportamento non ritenuto "corretto in quanto in mattinata la Lega Serie A aveva fatto sapere che le gare sospese non sarebbero state disputate questa settimana".