LA NAZIONE, Castro e gli altri gioielli: 55 mln di no

Juventus, Inter e Napoli faranno bene a pensarci due volte prima di bussare alla porta della Fiorentina per Chiesa, Castrovilli e Milenkovic. Lo scrive La Nazione, che sottolinea come, alla luce delle attuali svalutazioni economiche dei propri gioielli, la squadra viola non prenderà a maggior ragione in considerazione un loro addio in estate. Al netto delle varie voci. Sì, perché prima dell'epidemia i tre talenti valevano rispettivamente 80, 40 e altri 40 milioni circa, per un bottino di 160 milioni; oggi tali cifre non supererebbero i 50, 30 e 25 milioni, per un totale di 105 milioni. Ossia 55 in meno. Tutto troppo sconveniente.