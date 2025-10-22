La Fiorentina produce poco e tira male, solo il Pisa ha meno conclusioni in porta

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si focalizza sui numeri offensivi in campionato di una Fiorentina che per gol fatti (5) è sopra solo a Verona (2), Pisa (3), Parma (3) e Genoa (3) in Serie A. Ovviamente, vista la posizione in classifica, non ci aspettavamo statistiche diverse. La difficoltà nel far punti e nel vincere le partite passa anche da una fase offensiva che definire sterile è dire poco. Guardando ai tiri effettuati nello specchio della porta la formazione di Pioli è ferma a 15. Solo il Pisa ha fatto peggio in Serie A con 14. Numeri già di per sè emblematici che diventano ancora più significativi se paragonati a quelli della prima in classifica in questa speciale graduatoria, il Napoli, che conta ben 42 conclusioni in porta. Quasi il triplo dei viola.

Non solo, la Fiorentina crea poco, il dato sugli Expected Goals ci dice avrebbero potuto segnare 8 reti, e finalizza male visto che alla fine le reti segnate sono solo 5. Un problema non certo di poco conto, soprattutto se considerato il grande esborso economico fatto in estate per rinforzare il reparto d'attacco. Dal riscatto di Gudmundsson all'acquisto di Piccoli fino all'arrivo di Dzeko e al rinnovo di contratto di Kean.