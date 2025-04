Dagli inviati La Fiorentina in partenza per Celje: le immagini dall'aeroporto

vedi letture

La Fiorentina, impegnata domani sera a Celje in Slovenia per l'andata dei quarti di finale di Conference League, è in partenza in questi minuti dall'aeroporto di Peretola. La squadra si è allenata in mattinata al Viola Park, arriverà nel tardo pomeriggio in Slovenia e, alle 19, Raffaele Palladino e un giocatore viola parleranno in conferenza stampa. Presenti, con la squadra, anche i dirgenti Roberto Goretti e Alessandro Ferrari. Confermata l'assenza di Commisso che non andrà in Slovenia e confermato che domani vedrà la partita al Viola Park. Ecco le immagini: