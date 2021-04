L. SACCHI, Tra A e B: arbitra Acf per la 1ª volta

L'arbitro designato per Fiorentina-Atalanta sarà Juan Luca Sacchi. Il fischietto di Macerata si troverà a dirigere per la prima volta una partita della Fiorentina, mentre ha già arbitrato una gara dei bergamaschi lo scorso 6 gennaio (Atalanta-Parma). Sacchi, al suo esordio in Serie A nel lontano 2015, arbitrò un Chievo-Atalanta, e quella fu l'unica partita arbitrata in stagione. Ora è alla sua quinta stagione da direttore di gara del campionato maggiore, ma solo quest'anno ha diretto il suo maggior numero di partite di Serie A in carriera. Difatti sono 9 gli incontri arbitrati quest'anno contro i soli tre a stagione delle annate precedenti. In questa stagione in totale le presenze sono quindici (9 in A e 6 in B), e da settembre a ora ha assegnato 69 cartellini gialli, tre espulsioni, e tre rigori. Per lui domenica sarà esordio al Franchi.