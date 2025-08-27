L'Al Hilal piomba su Comuzzo ma lui preferirebbe restare a Firenze

Nella giornata di ieri l’Al-Hilal è piombato su Comuzzo. Simone Inzaghi ha chiesto un difensore giovane, di prospettiva e come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, al vaglio ci sarebbe pure il classe 2005 hanno fatto capire alla Fiorentina di essere disposti a offrire almeno 35 milioni di euro, cifra per la quale la dirigenza viola si siederebbe eccome a un tavolo.

La palla passa dunque al giocatore, che però secondo quanto filtra e riporta il quotidiano preferirebbe rimanere a Firenze. Nel frattempo Pradè e Goretti lavorano a un’ulteriore entrata: piace il mancino classe 1999 Diogo Leite, in forza all’Union Berlino che chiede 12 milioni di euro per lasciarlo partire, nonostante il suo contratto scada il prossimo giugno.