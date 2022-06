KUZMANOVIC, Ora Cabral deve dare di più. E Jovic...

L'ex centrocampista viola Zravko Kuzmanovic ha commentato le principali vicende d'attualità della Fiorentina, con un occhio rivolto al mercato e ai profili serbi che la società di Commisso sta cercando. Ecco le sue parole: "Guardo sempre le gare dei viola, sono sempre nel mio cuore. Aspettavo da tempo che la Fiorentina tornasse in Europa: Firenze è una città che deve stare su certi palcoscenici. Italiano? Ha fatto bene, è giusto che rinnovi il suo contratto. Torreira via? E' un giocatore forte, mi dispiace che se ne sia andato ma la vita va avanti. Sono certo che i viola troveranno un altro regista forte come lui. Cabral? Ho giocato con lui a Basilea... i suoi primi mesi sono stati così e così. Si vede che ha tanto fisico ma non si è ancora ambientato a Firenze: la Fiorentina lo ha pagato tanto ed è lecito aspettarsi di più. Se la Fiorentina fa bene a puntare su di lui? Non lo so... la storia dice che i giocatori che arrivano a Firenze devono dare subito qualcosa, specie i suoi attaccanti. Jovic? Anche in Serbia si parla molto di questa operazione: quando lui era all'Eintracht era molto forte ma al Real non è mai riuscito a far vedere la sua qualità. Milenkovic? Se la Fiorentina vuole continuare a giocare in Europa deve confermarlo a tutti i costi: fossi il presidente viola, farei di tutto per tenerlo".