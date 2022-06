KOKORIN, Viola tentano di nuovo la rescissione

Aleksandr Kokorin e la Fiorentina sono legati fino a giugno del 2024, in un accordo che almeno una delle due parti (il club viola) vorrebbe rompere prima possibile. La Nazione in edicola oggi dedica un trafiletto alla situazione dell'attaccante russo, che in questa stagione a Firenze si è visto solo in qualche spezzone di gara; da quando è arrivato in Italia Kokorin è stato una comparsa, con zero reti e poco più di 200 minuti in un anno e mezzo in viola.

Adesso la Fiorentina vorrebbe "liberarsi" del suo pesante ingaggio (1,8 milioni all'anno) per fare spazio, in termini di bilancio e rosa, ad un nuovo attaccante. Si ripartirà quindi da quanto provato a fare a febbraio, in una manovra che ha il fine di raggiungere una rescissione consensuale. La durata del contratto e l'alta remunerazione percepita dal calciatore rendono difficile però che, dalla parte del russo, si faccia un passo avanti per la separazione per un lieto fine che stenta ancora ad arrivare.