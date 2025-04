Kean in volo con Commisso. Il presidente prepara l'offerta al numero 20

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra su Moise Kean, un giocatore diventato troppo importante per questa Fiorentina. Fino ad ora è sceso in campo 39 volte e ha segnato 23 gol, considerando tutte le competizioni. Il classe 2000 ha sforato ogni obiettivo, perfino la ventina di gol di cui avevano parlato lui e l’allenatore come traguardo all’inizio della stagione. L’attaccante è andato oltre. Palladino gli ha dato una fiducia totale, stessa cosa che ha fatto la società, in una scelta condivisa fra le parti di non comprare e aggiungere altri centravanti in rosa.

In volo con Commisso. Come sottolinea la rosea, forse sarà proprio in volo verso Cagliari, dopo l'ultima seduta al Viola Park prevista per oggi, che ci sarà l'occasione per Rocco Commisso di parlare con il suo attaccante. Il presidente vorrebbe convincerlo a rimanere in viola e le sue motivazioni saranno tutte validissime perché la Fiorentina è consapevole che per il giocatore arriveranno offerte dai principali top club europei. Quindi centralità nel progetto, ambizioni della società e un ingaggi oda far schizzare verso l’alto. Poi ovviamente dipenderà dalla volontà del centravanti.