Dagli inviati Kean-Commisso, ecco com'è andato l'incontro: il punto dell'inviato

Ieri mattina nel ritiro di Cagliari, il presidente Rocco Commisso ha incontrato la punta della Fiorentina, Kean, insieme alla dirigenza, ossia Ferrari e a Pradè, per iniziare a parlare del futuro dell'attaccante in vista della prossima stagione, così come aveva annunciato in un'intervista e così come vi abbiamo raccontato su FirenzeViola.

L'inviato di FirenzeViola a Cagliari fa il punto sull' incontro durato diversi minuti in attesa di conoscere i tempi del recupero di Cagliari-Fiorentina, dove Commisso in prima persona ha ribadito a Kean, faccia a faccia, la propria volontà di confermarlo alla guida dell'attacco viola anche per la prossima stagione. Un incontro che ne avrà bisogno di altri ma che si può dire positivo. Guarda il video allegato: