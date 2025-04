Giudice sportivo: confermata la squalifica di Ranieri che salta la Roma, due turni di stop per Yldiz

Il giudice sportivo conferma la squalifica del difensore della Fiorentina, Luca Ranieri ammonito (era diffidato) durante la gara con l'Empoli. Il giocatore viola dovrà saltare la partita dell'Olimpico con la Roma. Mano pesante per Yldiz, multato e squalificato per due giornate. Ecco l'elenco e le motivazioni dal comunicato del giudice sportivo:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 YILDIZ Kenan (Juventus): per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GHILARDI Daniele (Hellas Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. GRASSI Alberto (Empoli): per avere, al termine della gara, proferito un'espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CARBONI Andrea (Monza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione). COPPOLA Diego (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). HENDERSON Liam (Empoli): per comportamento scorretto nei con fronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). LAZARO Valentino (Torino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione). PAYERO Martin Ismael (Udinese): per proteste nei confronti degli Uffi ciali di gara; già diffidato (Quinta sanzione). RANIERI Luca (Fiorentina): per comportamento scorretto nei con fronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).