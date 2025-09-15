Kean: "Avere una mia canzone su EFC2026 è un sogno diventato realtà"

Moise Kean sbarca su EA SPORTS FC 26 . Non solo come calciatore, ma anche come artista: è di oggi la notizia che KMB (il suo nome d'arte da rapper) sarà uno degli artisti presenti nella colonna sonora del celebre videogioco. Tra le 109 canzoni che faranno da Soundtrack a quello che un tempo veniva chiamato 'Fifa' c'è anche la sua Bombay.

E lo stesso Kean, nel comunicato ufficiale di Ea Sports, ha commentato la notizia: "Il calcio e la musica sono entrambe passioni che uniscono le persone in tutto il mondo, al di là delle loro differenze. Far parte di FC 26, non solo come giocatore ma anche come artista, è per me un sogno che diventa realtà".