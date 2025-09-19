Kean, allenamento e Como e nel mirino. La Nazione: "Niente paura, sarà titolare"
La Nazione fa il punto sulle condizioni di Moise Kean. Dopo lo stop forzato di mercoledì per una lieve sindrome influenzale, ieri l’attaccante si è presentato puntuale al Viola Park, prendendo parte all’intera seduta di gruppo e restituendo a Stefano Pioli il sorriso in vista della delicata sfida contro il Como.
Le sensazioni positive già filtrate due giorni fa hanno trovato conferma: Kean non solo ha bruciato i tempi di recupero ma ha mostrato la consueta disponibilità, mettendosi immediatamente a disposizione del tecnico. Pioli, che oggi alle 14 interverrà in sala stampa, può dunque contare sul suo numero 20 non solo per la rifinitura di domani ma anche per la sessione odierna: un dettaglio non da poco visto che il tecnico ha bisogno di certezze, specie dopo il pesante ko contro il Napoli.
