KEAN, Abbiamo reagito ma dobbiamo partire meglio

Moise Kean, attaccante viola, dopo il pareggio tra Fiorentina e Puskas Academia ha parlato così in diretta su Sky Sport: "Il gol mi è servito per dare un grande impatto. Era una gara da vincere, nel secondo tempo abbiamo reagito, peccato per il pari. Abbiamo ancora da lavorare".

Al ritorno cosa servirà?

"Dobbiamo entrare meglio, anche nel primo tempo. Loro hanno giocatori abbastanza buoni ma noi altrettanto. Però dobbiamo dare un impatto migliore alla gara, lavorare meglio sugli aspetti difensivi".

Cosa cerca lei nella sua stagione?

"Il mister crede in me e la squadra pure. Ora tocca a me dimostrare, è una delle annate più importanti per me. La squadra è buona, ora questa partita ormai è andata e ci aspetta un altro impegno domenica".

Pensa di essere approdato nel posto giusto al momento giusto?

"Assolutamente sì, le cose non accadono per caso. Sono qua per dimostrare, adesso sta a me dare il cento per cento in campo ed essere sempre pronto per la squadra".

Firenze può essere l'occasione giusta per ritrovare la nazionale.

"Ora sono a Firenze e penso a far bene qua. Voglio dare il massimo, poi le decisioni non le prendo. Io devo solo farmi trovare pronto".