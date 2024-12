JUVE-ACF, Stessa posizione ma percorsi diversi. I numeri

FirenzeViola.it

Arrivate ormai quasi al giro di boa del campionato Fiorentina e Juventus sono due squadre dai numeri sovrapponibili anche se sono arrivate ad avere gli stessi punti in campionato attraverso percorsi e filosofie di gioco differenti. Stessa punti (31), stessa posizione in classifica (5° posto), stesso numero di gol subiti (13) e solo una rete all'attivo di differenza (29 a 28 per la Fiorentina), i punti di contatto però finiscono qui. La Juventus in questa prima metà di campionato si è contraddistinta per un elevato possesso palla, il più delle volte sterile, e per una grande solidità difensiva. I viola invece, più che in orizzontale, vanno in verticale, sono la formazione che lo fa di più in Italia, e si difendono con un baricentro molto basso.

Il rischio, come sottolinea il Corriere Fiorentino, è che le due squadre si annullino a vicenda generando una partita bloccata. La Juventus in Serie A ha ottenuto ben 10 clean sheet in 17 partite ma, di buon auspicio per i viola, nelle ultime 4 gare di campionato ha sempre subito gol. A livello difensivo invece i gigliati possono contare su David De Gea. L'estremo difensore spagnolo, con una percentuale dell'80,4% di parate effettuate, è stato determinante nei 7 clean sheet dei viola.