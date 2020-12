JUV-FIO, Postini fiorentini disertano le vie "juventine"

Juventus-Fiorentina è una sfida che si gioca anche fuori dal campo da gioco, sopratutto a Firenze. A dimostrazione di ciò, anche in un momento in cui i tifosi sono obbligati a stare lontano dalla propria squadra, ecco l'iniziativa dei postini fiorentini, che sulla propria pagina Instagram hanno annunciato che per la giornata di oggi sospenderanno il servizio nelle vie considerate "juventine", ovvero le vie con nomi che richiamano a figure della storia dei rivali bianconeri. Lo hanno annunciato sulla propria pagina instagram tramite un post, in cui si legge:

"In vista della partita di stasera, per la giornata di oggi ci saranno delle restrizioni relative alla nostra zona di consegna diretta. Non garantiamo il servizio nelle seguenti vie: Via Tacchinardi, Via Moggi, Via Lippi (e Macia), Via Agnelli, Via Boninsegna, Viale Torricelli (solo i numeri pari), Borgo Allegri, Via della Chiesa, Via casa Morata, Via di Lapo. Orgogliosi della vostra comprensione, FORZA VIOLA".

Si tratta, per adesso, dell'ultimo capitolo di una rivalità resa speciale proprio da sfottò come questi.