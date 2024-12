JUV-FIO 2-1, Altra super-parata di De Gea. Viola in affanno, Palladino cambia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A metà ripresa il momento più difficile della Fiorentina: una Viola in riserva dal punto di vista fisico, rischia di prendere il 3-1 su calcio d'angolo, ma sul colpo di testa a botta sicura di Gatti De Gea si supera col secondo grande intervento della sua serata. Palladino capisce che i suoi sono in difficoltà e corre ai ripari: triplo cambio, con gli ingressi di Gosens, Ikoné e Richardson, che sostituiscono rispettivamente Parisi, Colpani e Adli. Non cambia niente nell'atteggiamento tattico, solo forze fresche in vista del finale di partita.