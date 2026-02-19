Mandragora a SkySport: "Adesso siamo squadra e non ci buttiamo giù alla prima difficoltà"

Ai microfoni di SkySport, dopo la vittoria per 3-0 contro lo Jagiellonia condita anche da un suo gran gol su punizione, Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di SkySport.

Lei che conosce bene Luca Ranieri, come ha vissuto il ragazzo questo momento in cui è stato lontano dal campo?

"Questo tipo di scelte vanno rispettate, non le devo commentare. Sono felice per Luca, si merita questa serata, la fascia da capitano e il gol. Per me è un amico caro, lo conosco da quattro anni. Le scelte però sono del mister e noi andiamo avanti di comune accordo".

Cosa è cambiato nel vostro gruppo?

"Adesso siamo una squadra che sa soffrire. Prima alla difficoltà iniziale ci scioglievamo, adesso resistiamo. Questo scatto mentale l'abbiamo fatta. Ora è il momento di non mollare perché la situazione in campionato è ancora brutta. Ora stiamo meglio fisicamente, merito al mister e allo staff. Dobbiamo però fare risultato con continuità".

La Conference può essere un obiettivo di questa stagione?

"Se lo chiedi a me personalmente ti dico di sì. La Conference è da portare avanti, non deve essere un intralcio ma un impegno che ci dà entusiasmo".