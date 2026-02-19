Vanoli a SkySport: "Questo carattere ci porterà fuori dai problemi. Felicissimo per Ranieri"

Dopo la vittoria sul campo dello Jagiellonia, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato così a SkySport del 3-0 dei suoi in Polonia: "Da quando sono qua l'ho detto, è una competizione importante e ci teniamo. Da allenatore devo fare delle valutazioni. Il cammino in campionato sappiamo com'è, si pensava di uscire prima da questa situazione. Ma oggi faccio i complimenti a tutto il gruppo, hanno dimostrato che sono parte di qualcosa di importante. La partita era difficile ma l'abbiamo interpretata con sofferenza, la stessa di Como e che ci porterà in fondo al campionato. Dobbiamo continuare così, questo è lo spirito da mantenere per affrontare le partite. Non era facile far cambiare l'andamento della squadra, non ho la bacchetta magica ma serve comunque il lavoro. Ho un gruppo importante, tutti vogliono partecipare a questo percorso. Ora c'è Mandragora che è squalificato per la gara col Pisa, ci sarà bisogno di qualcuno".

Sulla prestazione di Giovanni Fabbian, come la valuta?

"Lui è un giocatore qualitativo, di gamba e che vede la porta. Stiamo lavorando per farlo tornare a fare la mezzala, in questi anni ha fatto tanto il trequartista. Stasera l'abbiamo usato nel suo ruolo più congeniale, secondo me ha margini di miglioramento. Normale che passare da Bologna a Firenze vuol dire calarsi in un'altra avventura e dimensione".

Adesso il peggio è alle spalle secondo lei?

"Quando ti trovi a 5 punti in classifica e ultimo è dura. A volte giocare a calcio non basta, devi avere uno spirito combattivo. Le grandi prestazioni le abbiamo fatte con le big, con le piccole, può essere il Pisa perché è un derby e uno scontro diretto quindi in pratica vale 9 punti, dobbiamo fare la differenza. Dobbiamo fare la provinciale e non essere presuntuosi dicendo 'Siamo la Fiorentina'".

Come giudica le recenti prestazioni di Luca Ranieri?

"Sono tutti ragazzi importanti per la Fiorentina. Sono felice per Luca, secondo me su di lui c'è stata una sorta di gogna, anche se pure il ragazzo ha riconosciuto i suoi sbagli. Ha passato un momento non facile ma gli ho parlato e gli ho detto che questi momenti sono fondamentali per crescere, è un valore aggiunto e lo ha dimostrato stasera e a Como".