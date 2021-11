ITALIANO, Stare tranquilli qui non esiste. Sottil...

Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo la partita vinta contro la Sampdoria: "Siamo reduci da una sconfitta negli ultimi minuti dopo una partita giocata come quella di stasera. Stare tranquillo qui non esiste, bisogna essere sempre con le antenne dritte però oggi i ragazzi hanno reagito bene alla sconfitta di Empoli. Purtroppo in casa dobbiamo sempre rimediare ad un risultato negativo ma ci stiamo riuscendo, siamo contenti".

I gol presi nel secondo tempo?

"Alcuni sono frutto del caso. Poi c'è anche il fatto che vorrei gestire di più la palla e a volte possiamo farlo con più regolarità. Dobbiamo crescere in questo aspetto. Oggi non è successo ma dobbiamo migliorare perché abbiamo lasciato troppi punti per strada".

Gli attaccanti?

"Sono contentissimo che i tre gol arrivino da loro, non era mai successo quest'anno. Oggi avete visto le potenzialità di Sottil, ha un grande talento ma deve migliorare: spesso lo bacchetto sul fatto che deve essere più maturo, pensare più alla squadra che a se stesso. Oggi ha dimostrato di essere un attaccante di livello, ha giocato come deve fare un esterno d'attacco. Se inizia a maturare può diventare forte".