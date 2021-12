ITALIANO, Complimenti a Rosati e agli altri. DV9...

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria contro il Benevento: "L'obiettivo di giornata era superare il turno e ci siamo riusciti. Sapevamo di affrontare una squadra che è in fiducia e nonostante le tante rotazioni penso che la prestazione sia stata buona. Abbiamo concesso qualche palla gol di troppo ma abbiamo gestito bene: l'obiettivo era vincere, ci siamo riusciti e siamo contenti".

Il fattore fortuna?

"C'era un grande allenatore che diceva che oltre a tutte le qualità ce n'è una molto importante: proprio la fortuna. Anche Rosati oggi si è fatto trovare pronto, era tanto tempo che non faceva una partita intera e gli devo fare i complimenti. Ma anche Terzic, Benassi e Kokorin hanno fatto bene: abbiamo dato spazio a giocatori che dovevano mettere minutaggio nelle gambe. Potevamo gestire meglio sul 2-0 però quando alcuni giocano poco poi si rischia di perdere un po' di lucidità".

La gestione della situazione Vlahovic?

"Avete visto tutti come approccia alle partite e come si allena. È un professionista esemplare e ha trovato continuità: in questo momento è facile gestire una situazione che a tutti sembra non semplice. È grazie a lui che la situazione va bene, il ragazzo è felice, contento e in campo è il primo a rincorrere".