Fiorentina, le due facce del pari col Parma. La società è soddisfatta

vedi letture

Il pareggio contro il Parma ha diviso Firenze, in particolare i tifosi della Fiorentina e la Fiorentina stessa. Perché come sottolinea stamani l'edizione fiorentina di Repubblica, dalla società è filtrato il messaggio che il punto raccolto con il Parma può andare bene perché permette di agganciare il quartultimo posto in solitaria, come ha detto lo stesso Vanoli in conferenza stampa dopo la partita. Intercettando l’umore dei dirigenti off records nella pancia del Franchi, la gara con il Parma è stata vista come una mini inversione di tendenza rispetto al passato: queste partite, in sintesi, la Fiorentina di qualche settimana fa le avrebbe anche perse.

Discorso diverso tra i tifosi e in città. Il pareggio ha acuito il malcontento di una stagione che sta sfiduciando tutti e lo dimostra il fatto che la curva Fiesole, che aveva incoraggiato la squadra nei momenti anche difficili di fronte a un atteggiamento diverso rispetto a quello delle ultime gare, al triplice fischio con il Parma ha cantato: «Se andiamo in B vi facciamo un c..o così», oltre a un iconico «Andate a lavorare». Tradotto: non conta il piccolo punto preso e l’essere fuori dalla zona calda, con queste prestazioni e con questa mentalità, per gli ultras, si va poco lontano.

Leggi anche: "Un pareggio, due letture: la piazza protesta, la società vede segnali"