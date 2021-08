IND.FV, Vlahovic: 48 ore per il suo sì al rinnovo

Si annunciano 48 ore di fuoco per capire se arriverà o meno la firma sul rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic: ormai assodato che il classe 2000 resterà a Firenze per un’altra stagione, per la Fiorentina adesso è più che mai importante che la punta estenda il suo accordo con il club fino al 2025. Le cifre - ribadite in queste ore dalla società al manager del serbo, che era presente in tribuna all’Olimpico alle spalle del ds Pradè - sono chiare: contratto con parte fissa pari a 3,5 milioni di euro annui più 500mila di bonus facilmente raggiungibili per un totale di 4 milioni potenziali a stagione. Novità sono attese entro martedì ma sicuramente il fatto che oggi l’agente di Vlahovic e la dirigenza viola fossero a seguire il match molto vicini (nell’amichevole con l’Espanyol, per esempio, non era successo e il clima era apparso piuttosto freddo) induce a pensare che i rapporti sono distesi e che prevalga l’ottimismo.